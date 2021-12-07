Мурашко назвал число больных с COVID-19 в российских стационарах

Глава Минздрава Михаил Мурашко: более 168 тысяч россиян с COVID-19 находятся в стационарах

В российских стационарах на данный момент более 168 тысяч пациентов лечатся от коронавирусной инфекции. Такое число больных граждан с COVID-19 назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Более 660 тысяч россиян проходят лечение амбулаторно, добавил министр. По его словам, около пяти тысяч пациентов в стационарах находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Мурашко заявил, что здравоохранение в 2022 году больше всего ждет появления лекарства от коронавируса. По его словам, разработанный препарат должен быть недорогой. Также необходимо, чтобы его можно было применять на разных стадиях заболевания.

За минувшие сутки в России выявили 31 096 новых случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 864 845.