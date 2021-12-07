В России зафиксировали ажиотажный спрос на поездки в соседнюю страну

АТОР: зафиксирован четырехкратный рост спроса россиян на отдых в Абхазии на Новый год

Эксперты туристической отрасли зафиксировали ажиотажный интерес россиян к поездкам в Абхазию на Новый год. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечен четырехкратный рост спроса на отдых в соседней с Россией стране на зимние праздники по сравнению с 2020 годом. По словам руководителя отдела Внутреннего туризма туроператора «Интурист» Сергея Стребкова, Абхазию бронируют более активно в отличие от других черноморских внутрироссийских направлений из-за отсутствия ограничений по приему туристов. «В Абхазии, в отличие от Сочи или Крыма, у гостей не требуют QR-коды или ПЦР-тесты. По нашей практике, Абхазия еще прибавит в спросе в ближайшие две недели», — добавил эксперт.

Что касается стоимости новогоднего отдыха в республике, наиболее привлекательную цену предлагает компания «Мультитур» — пятидневная поездка будет стоит от 24,9 тысячи рублей на одного человека. В стоимость входит трансфер, проживание в гостинице, новогодний банкет и развлекательная программа в ресторане.

Туроператор «Русский Экспресс» предлагает приобрести путевки в Абхазию за 26,7 тысячи рублей на одного человека. В цену включено проживание и трехразовое питание. Дорогу и новогодний банкет путешественникам придется оплачивать отдельно.

Цены на туры в компании «Интурист» начинаются от 33 тысяч рублей на двух человек. Такую сумму отдыхающие заплатят за перелет и проживание в отеле с завтраками.

Ранее в декабре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин раскрыл влияние нового омикрон-штамма на новогодние планы отечественных туристов. По его словам, россияне по-прежнему активно бронируют поездки на зимние праздники.