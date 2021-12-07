Раскрыто влияние нового штамма COVID-19 на новогодние планы российских туристов

Новый штамм COVID-19 не повлиял на планы россиян на Новый год

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин раскрыл влияние нового штамма COVID-19 омикрон на новогодние планы отечественных туристов. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, россияне по-прежнему активно бронируют поездки на зимние праздники. «Статуса угрозы безопасности нет. Поэтому пока продажи туров на Новый год ни за границу, ни по России не снизились», — сказал эксперт.

Специалист добавил, что наиболее массовыми туристическими направлениями в настоящее время являются Турция, Египет, Доминикана, ОАЭ, Куба, поскольку данные страны не меняли правила въезда в связи с появлением нового штамма.

Кроме того, Горин отметил, что благодаря увеличению числа доступных для российских путешественников стран, авиабилеты по ряду направлений подешевели. Так, средний чек на вылет за границу в декабре составляет 9,1 тысячи в одну сторону, а в 2020 году это было 15,3 тысячи рублей.

Ранее в декабре заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян, которые планировали путешествие в Египет или Турцию, сдать свои билеты. По его мнению, появление нового штамма COVID-19 должно стать для людей сигналом к тому, чтобы привиться или ревакцинироваться.

