Россиянка побывала в Абхазии и рассказала о «крайне плохом» пляжном отдыхе

Российская туристка побывала в Абхазии в несезон и назвала зиму лучшим временем для отдыха в стране. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала автор, пляжный отдых в Абхазии организован «крайне плохо», а хороших экскурсионных компаний там не очень много. «Не представляю, зачем портить себе нервы, отдыхая в этой стране летом, да еще и за сумасшедшие деньги», — отметила россиянка.

По словам девушки, лучшее время для путешествия в Абхазию — это декабрь, так как начинается сезон цитрусовых. Кроме того, вместо популярного курорта Пицунда туристка порекомендовала поселиться в небольшом прибрежном поселке Лдзаа, который расположен от него в трех километрах.

«Отличная экология, просто потрясающий коктейль из морского бриза, горного воздуха и аромата длиннохвойных реликтовых колхидских сосен», — описала она местность.

Кроме того, россиянка рассказала о тратах во время поездки. Так, неделя проживания в отеле с завтраками обошлась ей в 22 тысячи рублей. Еще 10 тысяч рублей она потратила на походы в кафе, сувениры и экскурсии, а за авиабилеты до Адлера и такси туристка заплатила 6,2 тысячи рублей.

Ранее в ноябре россиянка посетила термальные горячие источники Кандыг в Сухуме (Абхазия) и пожаловалась на запущенность. По ее словам, инфраструктура была очень старой и облезлой. Также она отметила грязь на территории и покрытые илом железные ступеньки в бассейны.