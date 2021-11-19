Россиянка посетила популярное место в Абхазии и пожаловалась на запущенность

Россиянка посетила термальные горячие источники Кандыг в Сухуме (Абхазия) и высказала неоднозначное мнение о популярном у туристов месте. Своим отзывом она поделилось в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала женщина, вход на источник стоит 200 рублей с человека на весь день, дополнительно оплачивается парковочное место для машины и камера хранения — 50 рублей за каждую услугу. Туалет тоже оказался платным — 10 рублей за один поход. Внутри комплекса есть три бассейна с разной температурой воды от 35 до 45 градусов.

Прежде всего путешественница пожаловалась на запущенность источников — инфраструктура была очень старой и облезлой. Также она отметила грязь на территории и покрытые илом железные ступеньки в бассейны.

Кроме того, ей не понравилось, что место не рассчитано на большое количество отдыхающих — многим не хватило шкафчиков для хранения вещей и им пришлось прятать сумки под скамейкой.

«Я считаю, что хозяева источников действуют по принципу "нас все устраивает, а вам не нравится — ищите другие места для развлечений". И это плохой подход», — высказалась туристка.

Ранее в ноябре россиянин отдохнул в Абхазии и возмутился поведением «алчных торгашей», которые предлагают туристам сфотографироваться с птицами и животными за деньги. По его словам, такой бизнес во многом процветает благодаря несознательности отдыхающих, которые продолжают фотографироваться с измученными животными.