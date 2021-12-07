Экономика
 
Последние новости
При стрельбе в московском МФЦ погибли сотрудница и посетитель
В Норвегии раскрыли способы сотрудничества с Россией в период напряженности
Раскрыта личность первого пострадавшего после стрельбы в МФЦ в Москве
Следственный комитет России возбудил дело после стрельбы в московском МФЦ
НАТО посоветовали разместить на Украине больше войск и регулярно менять их
Разработчик вакцин предупредила о более опасной в сравнении с COVID-19 пандемии
В России допустили ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники 
На создателей фильма «Цой» попросили возбудить уголовное дело
Появился список пострадавших при стрельбе в московском МФЦ
Порноактриса пообещала шахматисту Непомнящему ночь за победу над Карлсеном
Новости партнеров
Прослушать новость

Россияне массово захотели стать айтишниками

«Зарплата.ру»: 22% россиян планируют переквалифицироваться в айтишников в 2022 году
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 22 процентов опрошенных планируют в следующем году переквалифицироваться для работы в IT-секторе, 8 процентов уже прошли дополнительное обучение в этой области, а 46 процентов готовы рассмотреть такую возможность в будущем.

При этом 8 процентов респондентов сказали, что им не хватает времени на получение новой специальности. Еще 16 процентов уверены, что не обладают способностями, потому не потянут работу айтишником. Наиболее неуверенными в своих силах оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Массово уйти в IT россияне захотели из-за высоких зарплат (эту причину назвали 33 процента опрошенных). Среди других причин — востребованность (24 процента), возможность работать удаленно по гибкому графику (21 процент), шанс устроиться в международные компании (6 процентов).

Около 46 процентов уверены, что одной из главных сложностей для новичков в IT является высокая конкуренция, 15 процентов указывают на низкие доходы в начале карьеры, 17 процентов думают, что получить первую нормальную работу сложно из-за многоэтапных собеседований и тестовых заданий, а 13 процентов опрошенных считают, что начинающих IT-специалистов ждет очень высокая нагрузка.

В топ-3 специалистов, которые прошли переобучение для работы в сфере информационных технологий, попали экономисты, менеджеры и аналитики. В основном они имели инженерно-техническую образовательную базу. По мнению 19 процентов, любой специалист с высшим образованием способен переквалифицироваться в IT-специалиста, 75 процентов полагают, что все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Ранее сообщалось, что большинство IT-специалистов в России высказали недовольство условиями работы. Около 78 процентов россиян, занятых в цифровой отрасли, собираются уйти в другую компанию через два-три года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 сентября

Коррупция, кумовство и бедность.

Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
16:39 6 декабря

«Северный поток-2» отказались запускать до сертификации

16:23 6 декабря

Импортный газ на Украине подорожал в четыре раза

15:50 6 декабря

Раскрыта причина падения биткоина

Экономика00:0113 сентября

Вопреки всему.

Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
15:26 6 декабря

Тиньков рассказал о борьбе с раком крови

15:15 6 декабря

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании

15:09 6 декабря

Илон Маск потерял десятки миллиардов долларов

Экономика00:0124 августа

Бьют своих.

Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
14:34 6 декабря

Мошенники начали обманывать россиян от имени известного банка

14:18 6 декабря

Греф предсказал рост ставки Центробанка из-за инфляции

14:17 6 декабря

«Аэрофлот» представил новую систему полетных решений на форуме «Время инноваций»

Россия
В Госдуме оценили заявление США о «политике открытых дверей» по расширению НАТО
«Самое ужасное — потерять ногу»
Спасти Катю может только дорогая операция. Девочке нужна ваша помощь
В московском метро пассажир пытался покончить с собой
Почему в Москве 40 равно 120.
Несколько интересных фактов о Северо-Восточной хорде
Последствия массовой аварии с 12 автомобилями на трассе в России попали на видео
В России подтвердили появление омикрон-штамма коронавируса.
 
Российский инфекционист объяснил необходимость признания иностранных вакцин
Все материалы
Мир
Министерство дружбы.
Россия пытается найти новых союзников. Почему пока это трудно сделать без военной помощи и кредитов?
Скрытая угроза.
Талибам удалось захватить Афганистан. Что ждет страну под властью террористов?
«Мы убьем тебя, жди нас»
Тысячи афганцев сбежали от талибов в Таджикистан. Почему они до сих пор боятся за свою жизнь?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.
Что известно про омикрон и насколько он опасен?
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии увидели пользу от военного сотрудничества России и Китая
«У всех была каша в головах»
30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
Минск анонсировал ответные санкции против Запада
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе
«Украина вечно стреляет себе в ногу»
Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
В Минобороны Украины оценили численность российских военных на границе
Все материалы
Экономика
Греф назвал ограничения рубля со стороны США небылицей и чушью
США задумали отключить Россию от SWIFT.
 
Цены на газ в Европе выросли
Партнерский материал
На машине по России.
Открываем для себя страну на шинах Continental
А-Клуб стал лучшим банком в индустрии private banking и wealth management
Дизайн евро изменится
Все материалы
Силовые структуры
Появилось видео из российской колонии после пожара с одним погибшим
Бойцовые еноты.
Как российские патриоты стали наемниками, связались с офицерами ФСБ и превратились в бандитов
Раскрыты подробности пожара с погибшим заключенным в российской колонии
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Заключенный погиб при пожаре в российской колонии
Майор Скорость.
Как российский полицейский устал бороться с наркодилерами и сам начал продавать амфетамин в даркнете
Дело «Спецстройсервиса».
В чьих руках следствие?
Все материалы
Наука и техника
Названа новая особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Технологии производства российских танков предложат Индии
Названы лучшие беспроводные наушники
Умер летчик-испытатель вертолетов «Ми»
Раскрыта причина осложнений после зарубежных вакцин от коронавируса.
Препараты отторгает иммунная система
Все материалы
Спорт
Чимаев заявил об отсутствии поражений в драках с пятого класса
Ангелина Мельникова«Сердце проваливается от страха»
Сложнейшие элементы и постоянный риск: как гимнастика стала самым опасным видом спорта?
Акинфеев объяснил исполнение песни в стиле регги
Партнерский материал
«Зенит» ждет «Спартак» и «Барсу»
Решающие матчи в еврокубках. «Барселона» едет в Мюнхен, «Спартак» — в Варшаву
Усик рассказал о трудностях в организации поединка с Джошуа в Киеве
Путин поздравил победителей Кубка Дэвиса
Лионель МессиЛионель Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч».
В гонке за трофей он обошел Криштиану Роналду и Роберта Левандовски
Все материалы
Культура
Крупнейшие российские киносети отказались от показа фильма «Елки-8»
Англичанке гадят.
Кристен Стюарт сыграла страдающую принцессу Диану в новом фильме. Что из этого вышло?
Группа «Земляне» и Юрий Антонов впервые споют вместе «Поверь в мечту»
RikiЛучшая новая музыка:
божественные близняшки, призраки бывших подружек и возвращение Placebo
Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в угрозах ее сыну
Актриса фильма «Стиляги» попала в больницу после избиения
Бесславная охота.
В прокат вышло продолжение «Охотников за привидениями». Почему это полный провал?
Все материалы
Интернет и СМИ
Основателя «Медиазоны» оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
«Соцсети опасны, как наркотики»
Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
Сообщение о переходе ПФР на дистанционный режим работы опровергли
«Самое оскорбительное реалити-шоу»
За что проект по превращению обычных женщин в красавиц возненавидели зрители
Малахов объяснил интерес к работе ведущим ток-шоу
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
VPN-сервисы были призваны помочь пользователям.
Как их использование стало губительным для компаний и обычных людей?
Все материалы
Ценности
«Это похоже на рай»
Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
Дизайнер Вирджил Абло умер от рака.
 
Дочь корейского Сталина.
Как глава Южной Кореи поддалась чарам шаманов, набрала миллионных взяток и села в тюрьму
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.
Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри посоветовал людям бросить нелюбимую работу и подвергся критике
«Здесь любят Россию»
История девушки, которая переехала в Испанию и помогает футболистам из России устроить свою жизнь
Мужчина узнал о прошлом девушки и усомнился в желании жениться на ней
«Он думал, что просто развлекается»
Как эксцентричный аристократ устроил дуэль на ягодицах и стал отпетым преступником
Морская свинка отгрызла челку пьяной хозяйке
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.
Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Диетолог назвала самую опасную ошибку при похудении
Все материалы
Опубликованы первые изображения нового кроссвэна Kia Carens
Антиковидная галерея с главной мотоциклетной выставки мира
EICMA: десятки новинок с мотонедели в Милане
BMW передала клиенту миллионный электрифицированный автомобиль
Экспедиция «Страна энтузиастов»: позади Екатеринбург
Самый масштабный автопробег года преодолел Урал
Обновленный Hyundai Santa Fe получил шестиместную версию
Те, кому за миллион: автомобили с безумным пробегом
Машины, которые за свою жизнь успели пару-тройку раз съездить до Луны
Название для нового стильного кроссовера Chery выберут голосованием
Все материалы
Среда обитания
«Золотые унитазы все еще популярны в регионах»
Где и за сколько приобретают жилье российские чиновники
Смог от предприятий в Кемерове.Россия годами загрязняла природу выбросами.
Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
По колено в воде.
Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.
Почему жить в деревне теперь модно?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Никогда не видела ничего подобного»
Россиянка ездит по стране в поисках заброшенных построек. Чем они ее вдохновляют?
«Очаровательная малышка — морской офицер»
Как юная девушка стала первой женщиной-капитаном китобойного судна?
«Черный как деготь»
Как появился бородинский хлеб и какая версия его происхождения наиболее правдива
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Нижегородский театр объявил конкурс комедийной драматургии
Молодая тигрица вышла на туристическую тропу в Приморье и попала на видео
В Сибири нашли древнее святилище с литейным производством
Все материалы