Россияне массово захотели стать айтишниками

Каждый пятый россиянин планирует пройти переобучение и стать айтишником в 2022 году. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Около 22 процентов опрошенных планируют в следующем году переквалифицироваться для работы в IT-секторе, 8 процентов уже прошли дополнительное обучение в этой области, а 46 процентов готовы рассмотреть такую возможность в будущем.

При этом 8 процентов респондентов сказали, что им не хватает времени на получение новой специальности. Еще 16 процентов уверены, что не обладают способностями, потому не потянут работу айтишником. Наиболее неуверенными в своих силах оказались россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Массово уйти в IT россияне захотели из-за высоких зарплат (эту причину назвали 33 процента опрошенных). Среди других причин — востребованность (24 процента), возможность работать удаленно по гибкому графику (21 процент), шанс устроиться в международные компании (6 процентов).

Около 46 процентов уверены, что одной из главных сложностей для новичков в IT является высокая конкуренция, 15 процентов указывают на низкие доходы в начале карьеры, 17 процентов думают, что получить первую нормальную работу сложно из-за многоэтапных собеседований и тестовых заданий, а 13 процентов опрошенных считают, что начинающих IT-специалистов ждет очень высокая нагрузка.

В топ-3 специалистов, которые прошли переобучение для работы в сфере информационных технологий, попали экономисты, менеджеры и аналитики. В основном они имели инженерно-техническую образовательную базу. По мнению 19 процентов, любой специалист с высшим образованием способен переквалифицироваться в IT-специалиста, 75 процентов полагают, что все зависит от индивидуальных особенностей человека.

Ранее сообщалось, что большинство IT-специалистов в России высказали недовольство условиями работы. Около 78 процентов россиян, занятых в цифровой отрасли, собираются уйти в другую компанию через два-три года.