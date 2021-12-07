В России захотели создать аналог Amazon

Минфин хочет создать онлайн-­маркетплейс по торговле драгоценностями, ориентированный на зарубежного покупателя. Такое предложение есть в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна, пишут «Ведомости».

Российский Минфин договорился с белорусским о запуске пилотного проекта, чтобы наращивать экспорт драгоценностей из ЕАЭС на мировой рынок. Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры.

Чтобы создать аналог Amazon, нужно оцифровать внутренние процессы отрасли в странах-участницах и создать систему логистики, отметил Саркисян. На маркетплейсе будут продаваться готовые изделия, а доставка планируется до двери покупателя.

В России объем продаж ювелирной продукции в прошлом году составил 222 миллиарда рублей, из них на онлайн-торговлю пришлось 30 миллиардов. По оценкам Гильдии ювелиров, доля онлайн-продаж составляет десять процентов. Эксперты отмечают, что продаже драгоценностей на экспорт мешают бюрократические процедуры, например требуется много документов. При этом большого интереса именно к российским ювелирным изделиям у иностранцев нет, сказал гендиректор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин.

В России за год увеличились продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров. За январь-сентябрь часов было продано на 37,5 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года, ювелирных изделий — на 26,6 процента.