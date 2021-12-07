Раскрыты новые Apple Watch

Bloomberg: Apple выпустит защищенные часы для спорта в 2022 году

Apple работает над глобальным обновлением линейки умных часов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на рассылку Power On от автора Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). Специалист отметил, что в 2022 году американская компания выпустит две обновленные версии девайса — флагманские Apple Watch 8 и бюджетные Apple Watch SE.

Гурман не стал уточнять, какие новые функции получат часы. Однако вместе с этим журналист раскрыл данные о том, что в компании намерены представить совершенно новые смарт-часы. Устройство будет ориентировано на спортсменов и любителей активного образа жизни — гаджет получит защищенный от физического воздействия корпус. «Они будут более устойчивы к царапинам, вмятинам, падениям», — подчеркнул автор.

Apple Watch SE — упрощенная версия Apple Watch 6, которая вышла в 2020 году. Девайс отличается от флагманского носимого устройства отсутствием функции постоянно включенного экрана, опции замера уровня кислорода в крови и ЭКГ.

В октябре известный инсайдер Росс Янг (Ross Young) рассказал, что в 2022 году Apple выпустит три версии своих флагманских смарт-часов. В частности, специалист предсказал появления часов с более прочным корпусом для спортсменов.