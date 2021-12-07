У бывшего владельца Черкизовского рынка арестовали дома в Израиле

«Ъ»: БуМ-банк арестовал у Тельмана Исмаилова два особняка в Тель-Авиве

В Израиле арестовали два дома бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова. С помощью жилых объектов БМ-банк (входит в группу ВТБ) планирует погасить часть долгов предпринимателя, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, семье Исмаилова принадлежат в Тель-Авиве два особняка. Площадь одного из них достигает 534 квадратных метра, другого — 621 квадратный метр. Изначально объекты были записаны на предпринимателя и его супругу Самиру Бадалову, однако после были переданы их сыну Алекперу Исмаилову. Недвижимость оценивается в 3 миллиона долларов (более 222 миллионов рублей).

Суд Тель-Авива вынес решение по иску БМ-банка. Причиной обращения стало решение судов в России, которые установили, что организации Исмаилова в 2012 году взяли в банке займы, однако не вернули сумму обратно. В общей сложности предприниматель задолжал 168,8 миллиона долларов (13,5 миллиарда рублей).

В сентябре 2021 года Исмаилов лишились трехэтажной виллы в городе Валлорис на Лазурном берегу Франции. Объект недвижимости в рамках судебного аукциона реализовали за 8,2 миллиона евро (на тот момент 707 миллионов рублей).

Тельман Исмаилов находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, Исмаилов вместе с братьями Рафиком и Вагифом разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года. Их расстрелял киллер Мехман Керимов. Исмаилов не признает вины во вменяемом ему преступлении.