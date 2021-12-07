В России придумали новый способ отслеживать коронавирус

В Роспотребнадзоре создают эпидемиологический атлас, который поможет следить за распространением ряда инфекционных заболеваний, включая коронавирус. Он представляет собой электронную карту, в которой указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции жителей России, включая номер их дома, сообщают «Известия».

Новый способ отслеживать COVID-19 придумали эксперты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Электронный атлас поможет оптимизировать контроль за инфекционными болезнями, а также появлением новых штаммов. В него включат собрание карт, отражающих заболеваемость, каждая из которых станет соответствовать определенной нозологии.

Особенностью атласа является максимальная детализация данных до улицы и дома пациента. Однако личных данных россиян в картах не будет.

«Напомню, что есть патогенные заболевания, которые намного опаснее COVID-19, и они требуют пристального наблюдения. С помощью такой карты будет удобно отслеживать вспышки именно редких болезней», — подчеркнул ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин.

Однако ведущий аналитик «СерчИнформ» Леонид Чуриков допустил, что проект станет интересным не только для медиков и ученых, но и для злоумышленников. Он считает возможной утечку информации при передаче данных в систему для атласа. По его мнению, этот процесс должен быть автоматизированным, а сами сведения ограничены только статистически важными показателями.

6 декабря Роспотребнадзор подтвердил первые случаи омикрон-штамма в России. Вирус обнаружили у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Это первые официально выявленные случаи нового штамма в стране.