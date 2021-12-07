Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов по России

«Туту.ру»: стоимость авиабилетов по России снизилась в 2021 году на 10 процентов

Стоимость авиабилетов по России в 2021 году заметно снизилась по сравнению с 2019 годом. Об этом стало известно из совместного исследования компании «СберСтрахование» и аналитического центра онлайн-сервиса «Туту.ру», передает ТАСС.

«Средний чек за перелет в одну сторону по России по итогам года (с учетом бронирований на декабрь) составил 7013 рублей. Это на десять процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда билет стоил в среднем 7807 рублей», — заявили эксперты.

По их словам, перелеты внутри страны остаются самыми востребованными. На их долю приходится 93 процента всех проданных билетов. Оставшиеся семь процентов отечественных туристов совершают заграничные перелеты.

Отмечается, что снижение цен коснулось даже самых популярных направлений. Перелет Москва — Санкт-Петербург в этом году стоил в среднем 3,2 тысячи рублей — на 24 процента меньше, чем в 2019 году, а билет до Анапы подешевел на 19 процентов — до 5,1 тысячи рублей, до Сочи — на 13 процентов (5,1 тысячи рублей) и до Краснодара — на девять процентов (4,6 тысячи рублей).

Среди наиболее популярных внутрироссийских направлений — Москва (на нее приходится 23 процента от общего объема продаж авиабилетов), Санкт-Петербург (9,9 процента) и Сочи (7,3 процента).

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предсказали отечественным путешественникам резкое повышение стоимости отдыха внутри страны в 2022 году. Цена за проживание в Евпатории увеличится на 59 процентов, в Алуште — на 39 процентов, в Ялте — на 35 процентов.