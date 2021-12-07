На Украине в дорожной аварии погибли 11 человек

Крупное ДТП в Черниговской области Украины унесло жизни более 10 человек

На автомобильной дороге под Черниговом случилась крупная авария, унесшая жизни 11 человек. В ходе ДТП пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Об инциденте сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«7 декабря, около 7:55, возле села Брусилов Черниговского района на трассе Н-27 «Чернигов — Гремяч» произошло столкновение грузовика с микроавтобусом. в результате аварии погибли 11 человек и еще 8 человек получили травмы», — передали спасатели.

По информации ГСЧС, маршрутка двигалась в сторону Чернигова, а грузовик — в область. Причиной аварии могла стать скользкая дорога или нарушения правил дорожного движения одним их транспортных средств, считают спасатели. В дорожной полиции отметили, что данный участок дороги не входит в список опасных.

4 декабря в российском Комсомольске-на-Амуре поезд столкнулся с машиной скорой помощи. В результате происшествия пострадали трое человек, один скончался на месте, а двоих госпитализировали в больницу.