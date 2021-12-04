В российском регионе поезд столкнулся с машиной скорой помощи

В российском регионе произошла авария на железнодорожном переезде, поезд столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в Комсомольске-на-Амуре в районе населенного пункта Новый мир. В результате столкновения пострадали три человека, двое из них находятся без сознания. Обстоятельства ДТП не сообщаются.

Позднее телеканал сообщил, что одного из низ медики не смогли спасти, он скончался. Двух других госпитализировали в городскую больницу.

Ранее в Брянской области на трассе А-240 столкнулись три грузовика и легковой автомобиль, в результате погибли четыре человека. Еще один пострадавший оказался зажат в легковом автомобиле. Спасатели вытащили его и срочно госпитализировали в больницу.