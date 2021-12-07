Российские ученые использовали светящиеся бактерии для оценки загрязнения почвы

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета создали тест на основе ферментов светящихся бактерий, который позволит оценивать уровень загрязненности почвы. Об этом сообщает «Российская газета».

Как отмечается, при разработке биотеста российские ученые использовали комбинацию из двух ферментов бактерий. Определить уровень загрязнения тестируемой почвы можно будет по интенсивности свечения. Чем более яркий свет испускают бактерии, тем меньше в земле токсинов, которые подавляют свечение.

По словам доктора сельскохозяйственных наук, директора КНЦ Сибирского отделения РАН Александра Шпедта, в дополнение к тесту ученые также создали специальную программу, которая позволяет точнее интерпретировать его результаты. Данное ПО при анализе данных учитывает в том числе и изначальный состав почвы, уточнил он.

В ноябре сообщалось, что российские ученые из Алтайского государственного университета (АлтГУ) вместе с исследователями из Германии и Казахстана нашли способ предотвратить потери урожая во время засухи. Вместо установки дорогостоящих оросительных систем они предложили следить за влажностью почвы.

