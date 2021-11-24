Российские ученые нашли способ решить глобальную проблему

В АлтГУ разработали метеостанции для экономии воды при поливе земель во время засухи

Российские ученые из Алтайского государственного университета (АлтГУ) вместе с исследователями из Германии и Казахстана нашли способ предотвратить потери урожая во время засухи. Решить обострившуюся во многих странах на фоне глобального потепления проблему сможет новая технология, позволяющая экономить воду при поливе сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте учебного заведения.

Вместо установки дорогостоящих оросительных систем разработчики предложили следить за влажностью почвы. Для этого на сельхозугодьях в Алтайском крае и Казахстане ученые установили метеорологические станции с датчиками — они замеряют температуру, уровень влаги на разной глубине и доступность воды для растений.

Данные поступают в реальном времени на компьютеры или смартфоны — на их основании можно спрогнозировать засуху и полить почву минимально необходимым объемом воды. Исследователи считают, что технология экономии ресурсов станет востребованной во многих странах мира и позволит снизить цены на еду.

В сентябре эксперты отметили, что рост цен на продукты питания достиг максимума за 60 лет. В августе продовольствие стало дороже на 33 процента по сравнению с 2020 годом. По оценкам экологов, динамика связана с последствиями климатических изменений, среди которых экстремальная засуха.