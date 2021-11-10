Собравшимся для спасения планеты указали на недоработки

Благотворительная организация WaterAid заявила о недостаточном внимании к проблеме глобального водного кризиса со стороны участников климатической конференции COP26, собравшихся в Глазго для совместного поиска путей спасения планеты. Организация призвала предпринимать для решения проблемы не меньше усилий, чем для энергетического перехода, сообщает The Guardian.

Исполнительный директор WaterAid Тим Уэйнрайт сказал, что климатический кризис в первую очередь оказывает негативное влияние на благополучие людей через изменение водного баланса — будь то наводнения, которые загрязняют пресную воду и уничтожают посевы, или наоборот засухи, иссушающие источники, — и об этом необходимо говорить больше. Исследование 2016 года показало, что две трети мирового населения (четыре миллиарда человек) сталкиваются с нехваткой воды. При этом анализ WaterAid показал, что в 2020 году на решение проблем с водоснабжением приходилось менее трех процентов общемирового финансирования борьбы с последствиями изменений климата, что является недоработкой инвестиционного плана. Уэйнрайт отметил, что больше всего страдают беднейшие люди в странах, которые меньше всего способствовали климатическому кризису, и инвестиции в управление водоснабжением должны быть сосредоточены в этих областях.

По его словам, основной повесткой саммита в Глазго было замедление изменений климата, но нельзя забывать о мерах по адаптации к уже настигшим человечество необратимым последствиям. «[Отсутствие доступа к воде] уже убивает людей. Немыслимо ничего не делать с этим. Мир должен принять этот вызов», — сказал Уэйнрайт и добавил, что водный кризис необходимо не просто иметь ввиду, но и предпринимать реальные срочные действия для его разрешения, как это уже делается по вопросам перехода на возобновляемые источники энергии.

Ранее «нажать на все рычаги» для спасения Земли призвал мировых лидеров премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Великобритания уже испытывает на себе выраженные через воду последствия изменений климата. Агентство по окружающей среде страны предупредило о неизбежном росте числа наводнений и засух в Англии и призвало адаптироваться к новым условиям, в том числе к возможному дефициту питьевой воды.