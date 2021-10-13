Англию призвали адаптироваться к изменению климата

Агентство по окружающей среде Великобритании предупредило о неизбежном росте числа наводнений и засух в Англии из-за изменения климата. Организация призвала инвестировать средства в меры по адаптации к новым условиям. В противном случае в будущем страна рискует столкнуться с дефицитом питьевой воды, сообщает SkyNews.

По данным агентства, при росте средней температуры как минимум на два градуса к 2050 году количество осадков в Англии зимой увеличится на шесть процентов, а летом — сократится почти вполовину. Это приведет к изменению существующего водного баланса, росту числа наводнений и, как следствие, к загрязнению и нехватке питьевой воды. Рост населения повысит потребность в водоснабжении, и, если в период с 2025 по 2050 год не будут приняты меры, потребуется более 3,4 миллиарда литров дополнительной воды в день.

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В отчете правительству глава агентства Эмма Ховард Бойд указала на необходимость заранее подготовиться к последствиям изменения климата: создать торфяники, водно-болотные угодья, устойчивые места обитания животных и растений. По ее словам, это поможет снизить риск наводнений и улучшить качество питьевой воды. Эксперт подчеркнула, что для правительства и бизнес-сообществ дешевле и безопаснее заранее инвестировать в обеспечение устойчивости к изменению климата, чем потом бороться с последствиями.

«Приспособиться или умереть. При правильном подходе мы можем быть в большей безопасности и процветать. Так что давайте готовиться, действовать и выживать», — сказала Бойд и призвала подробно обсудить план действий на грядущем климатическом саммите COP26 в Глазго.

Ранее необходимость объединиться перед угрозой глобальных изменений климата подчеркнул наследник британского престола принц Чарльз. В то же время мэр Лондона Садик Хан призвал Великобританию стать лидером в предотвращении климатической катастрофы.