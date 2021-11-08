Министр тонущего государства обратился к миру по колено в воде

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе записал обращение к мировому сообществу в рамках международной конференции по климату (COP26), стоя по колено в воде. Анонс предстоящего выступления и фотография представителя МИД появились в Facebook-аккаунте ведомства.

Фотография министра Тувалу, стоящего за кафедрой в костюме и галстуке с закатанными штанами по колено в воде, была сделана, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата. Островное государство может затонуть из-за повышения уровня Мирового океана, которое стало следствием климатических перемен на планете. «Заявление сопоставляет условия конференции COP26 с реальными ситуациями, с которыми столкнулись в Тувалу из-за последствий изменения климата и повышения уровня воды. Заявление подчеркивает смелые действия, которые Тувалу предпринимает для решения очень насущных проблем мобильности людей в условиях изменения климата», — заявил Кофе в своем видеообращении.

Выступление министра было снято на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Уже сейчас самая высокая точка Тувалу находится на высоте 4,8 метра над уровнем моря, при этом государство продолжает тонуть. По словам представителя ведомства, подобное обращение должно быть представлено на конференции на фоне требований глав других тихоокеанских островов. Они, в свою очередь, призвали договориться о конкретных действиях и приступить к их реализации, чтобы остановить изменение климата. Представители островных государств уверены, что от принятых решений на конференции будет зависеть их выживание.

Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа также отмечала, что некоторые страны находятся под угрозой исчезновения. По ее словам, глобальное потепление приведет к затоплению нескольких островных государств. К территориям, которые могут пострадать от изменения климата, она отнесла Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Цель мероприятия — привлечь все слои общества и глобальную экономику к ответственному отношению к окружающей среде и уменьшить отрицательное влияние на климат. Ранее более 450 финансовых компаний из 45 стран мира объединились в Финансовый альянс Глазго за углеродную нейтральность (GFANZ). Целью альянса также станет борьба с изменением климата. Участниками объединения стали банки, страховые, аудиторские компании, фондовые биржи, рейтинговые агентства и пенсионные фонды. Их совокупные активы оставляют 130 триллионов долларов, это почти 40 процентов от мирового объема активов.