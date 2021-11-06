Стало известно об уходящих под воду городах

India Times: шесть городов в 2030 году могут уйдут под воду

Газета India Times составила список уходящих под воду городов, которые могут исчезнуть с лица Земли уже в 2030 году.

Список составлен на основе данных карты климатической организации Climate Central. Первым в нем значится Амстердам. По мнению авторов списка, город затопит из-за глобального потепления, несмотря на то, что голландцы научились защищаться от наводнений.

На втором месте в списке иракский город-порт Басра, находящийся на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Он находится в заболоченной местности и к 2030 году может оказаться под водой частично или полностью.

На третьем оказался Новый Орлеан, который может пострадать от изменений климата, несмотря на систему дамб. На четвертом составители списка увидели Венецию, которая расположена на 118 островах и погружается под воду на два миллиметра в год.

Ранее стало известно, что из-за глобального потепления и повышения уровня мирового океана под воду могут уйти такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. При этом проблемы усиливающихся стихийных бедствий уже сейчас угрожают жизням людей и сельскому хозяйству.