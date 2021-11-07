Российский миллиардер счел опасным шагом слишком быстрый отказ от газа

Совладелец «Альфа-Групп» Фридман: слишком быстрый переход от газа может быть опасным шагом

Cовладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман счел опасным и безответственным шагом слишком быстрый отказ и переход от газа к возобновляемым источникам энергии. Об этом он заявил в интервью Financial Times (FT).

Бизнесмен отметил, что недавний энергетический кризис частично объясняется недооценкой нефтегазовой отрасли, а резкий скачок цен на топливо в Европе свидетельствует о недостатке инвестиций, особенно в свете общественного давления с целью декарбонизации.

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«Переход — очень сложный и очень трудный процесс. На данный момент у нас нет реальной альтернативы жизни без газа», — указал Фридман, добавив, что газ будет актуален в структуре энергопотребления еще десятки лет.

Миллиардер пообещал больше инвестировать в альтернативную энергетику, чтобы снизить углеродное влияние на климат со стороны «своей нефтегазовой империи».

Ранее стало известно, что отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг максимума с начала отопительного сезона, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Это произошло в том числе за счет изъятий «Газпрома». Наполненность хранилищ сократилась до 76,43 процента и на 4 ноября составляла около 81,75 миллиарда кубических метров газа.

