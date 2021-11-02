Европейская страна рассказала о запасах газа на полтора месяца

Министр энергетики Испании: запасов газа в стране хватит на 1,5 месяца

Испания обеспечена газом на ближайшие полтора месяца. Об этом рассказала министр окружающей среды и энергетики европейской страны Тереза Рибера, которую цитирует Reuters.

По ее словам, запасы природного газа в подземных хранилищах страны способны удовлетворить потребности промышленности и населения страны на ближайшие 43 дня.

Заявление прозвучало на следующий день после прекращения поставок по магистральному трубопроводу «Магриб-Европа», пролегающему из Алжира по территории Марокко. Власти Алжира прекратили поставки и решили не продлевать контракт из-за политики Марокко, которую они считают враждебной.

В августе Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко из-за заявлений Рабата по поводу Кабилии — региона, официально входящего в состав Алжира. Марокканские власти настаивают на его праве на независимость.

«Магриб-Европа» — один из двух газопроводов, по которому топливо поставляется из Алжира в Испанию. Поставки по второму трубопроводу продолжаются.

