В Германии рассказали об обвалившей цены на газ в Европе фразе Путина

Президент России Владимир Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе. Об этом пишет немецкое издание Welt.

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В газете напомнили о том, что Путин поручил «Газпрому» приступить к повышению объема топлива в европейских ПГХ, и глава компании Алексей Миллер заверил его, что концерн именно так и поступит. После чего российский лидер распорядился информировать его о ходе данного процесса. Авторы публикации отмечают, что это «почти случайное замечание» Путина повлияло на весь европейский рынок и позволило странам Европы «вздохнуть с облегчением». Подчеркивается, что сразу после заявления президента России цены фьючерсов на газ в Нидерландах упали на 15 процентов.

В США также приветствовали решение России увеличить поставки газа в Европу. Об этом заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн. «Я был рад, когда услышал слова [президента России Владимира] Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — заявил Хохштейн и добавил, что Евросоюзу стоит уменьшать потребление российского газа. Даже несмотря на то что Россия останется крупным поставщиком, необходимо, по его словам, найти и другие источники, чтобы быть достаточно независимыми.

27 октября президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских хранилищ после российских. Работы по закачке газа в российские хранилища будут завершены к 8 ноября, сообщил глава компании Алексей Миллер. На фоне этих заявлений цены на газ в Европе начали падать — 29 октября они опустились более чем на десять процентов.

