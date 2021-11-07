Власти Германии оценили ущерб от наводнений на рекордную сумму

В ФРГ оценили ущерб от июльских наводнений на рекордную сумму в 29,2 миллиарда евро

Власти ФРГ оценили общий ущерб от июльских наводнений, которые затронули несколько регионов страны, на рекордную сумму в 29,2 миллиарда евро. Об этом сообщила медиагруппа Funke, передает ТАСС.

Власти Германии подали запрос на получение финансовой помощи из Фонда солидарности Европейского Союза (ЕС). В запросе Берлин озвучил указанную сумму. Таком образом, ущерб от июльских наводнений во много раз превзошел ущерб, который был причинен во время подобных катастроф в 2002 и 2013 годах.

Чуть более половины заявленного ущерба приходится на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, в основном районы в долине реки Ар, более 40 процентов — на Северный Рейн — Вестфалию. В меньшей степени пострадали Бавария и Саксония.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель предрекла долгие сроки восстановления районов страны, пострадавших от наводнения. Меркель также отметила, что наводнение вызвано аномальными дождями. По ее мнению, теперь необходимо уделять пристальное внимание глобальным изменениям климата.

Власти Германии пообещали выделить на восстановление инфраструктуры около 35 миллиардов долларов. Также немецкое правительство одобрило пакет суммой в 470 миллионов долларов для помощи пострадавшим гражданам. Наводнения в стране начались 12 июля из-за аномально большого количества осадков. В ходе разрушительного бедствия погибло более 160 человек.