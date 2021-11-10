Мировых лидеров призвали «нажать на все рычаги» для спасения Земли

Премьер Джонсон призвал «нажать на все рычаги» на COP26 для борьбы с изменением климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал переговорщиков на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) использовать все возможности для поиска компромисса о будущем планеты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии политика.

Джонсон заявил, что команды переговорщиков предпринимают все возможные усилия в заключительные дни COP26, чтобы претворить в жизнь обещания в области борьбы с изменением климата. По словам политика, еще многое нужно сделать. Он также сообщил, что 10 ноября проведет встречу с мировыми лидерами (министрами и переговорщиками), чтобы узнать об их успехах.

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Британский премьер призвал «нажать на все рычаги» для спасения Земли и осуществить задачи, указанные в Парижском соглашении по климату 2015 года. Для этого странам следует определить рыночные и нерыночные подходы к сокращению выбросов парниковых газов в рамках шестой статьи документа.

Кроме того, государства ищут согласие насчет размера выплат со стороны развитых стран наиболее нуждающимся государствам. Такая мера поддержки поможет перейти им к зеленой повестке дня.

«Пришло время для стран отложить свои разногласия и объединиться ради нашей планеты и наших людей. Мы должны нажать на все рычаги, если мы хотим, чтобы цель в 1,5 градуса была в пределах нашей досягаемости», — заключил он.

Ранее Джонсон заявил, что неудача переговоров на COP26 вызовет провал мировой координации по климату. В таком случае «вся конструкция развалится», подчеркнул он.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ней участвуют делегации из почти 200 государств.