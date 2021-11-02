Леонардо Ди Каприо попросил мировых лидеров спасти человечество

Американский актер Леонардо Ди Каприо обратился к мировым лидерам и попросил их предпринять меры, чтобы спасти человечество. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте.

«Я присоединяюсь к [генеральному секретарю ООН] Антониу Гуттеришу и призываю лидеров на конференции COP26 действовать решительно по вопросу климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Пришло время для амбиций, солидарности и действий», — написал Ди Каприо. В своей публикации он отметил Twitter-аккаунт Гуттериша, который тоже призвал мировых лидеров предпринять меры, чтобы защитить планету.

Мировые лидеры собрались на конференции в шотландском Глазго, которая проходит с 31 октября по 12 ноября. Главы государств собираются обсудить способы достижения целей Парижского соглашения и прийти к общей стратегии по сдерживанию роста температуры Земли в пределах 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. 2 ноября на конференцию в Глазго приехал и Ди Каприо.

Голливудский актер известен своей активной позицией в борьбе с изменением климата. В январе он был среди 150 артистов, активистов и бизнесменов, которые подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену с призывом отреагировать на климатические проблемы. Также Ди Каприо поддерживает производителя веганского молока Perfect Day, а в сентябре он инвестировал в стартапы по выпуску искусственного мяса Aleph Farms и Mosa Meat и присоединился к консультационным советам компаний.