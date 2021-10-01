Поддерживаемый Ди Каприо стартап решил спасти планету веганским молоком

Калифорнийский производитель веганского молока Perfect Day, поддерживаемый Леонардо Ди Каприо, привлек 350 миллионов долларов и готовится к выходу на биржу. Стартап придумал технологию, которая может помочь спасти планету от вредных выбросов, сообщает The Wall Street Journal.

С момента основания в 2014 году Perfect Day привлекла 750 миллионов долларов. Сама компания оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов и планирует провести листинг акций в следующие 12 месяцев. В попытках придерживаться веганства Райан Пандья и Перумал Ганди основали Perfect Day, чтобы создать более вкусные молочные продукты без использования сырья животного происхождения.

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В компании делают акцент на экологических преимуществах перед традиционными молочными продуктами. В своем производстве Perfect Day использует генетически модифицированную микрофлору, которая путем ферментации сахара позволяет создавать молочный белок. Производство по технологии Perfect Day помогает снизить выбросы парниковых газов на 97 процентов, по сравнению с обычным коровьим молоком.

В 2019 году Perfect Day представила уникальную разработку — мороженое из сывороточного протеина неживотного происхождения. Помимо производства собственной продукции, Perfect Day продает молочный белок другим компаниям. Среди партнеров — американский производитель мороженого Graeter’s.

Мировой рынок продуктов растительного происхождения находится на подъеме, опережая традиционный по продажам. Популярность производителей альтернативного мяса и молока стимулируется за счет интереса инвесторов, вкладывающих деньги, основываясь на соответствии компаний определенным экологическим, социальным и корпоративным стандартам. Кроме того, страны признают вред, который сельское хозяйство наносит экологии. Так, Великобритания призывает сокращать потребление традиционного мяса из-за большого количества выбросов, которые приходятся на его производство.