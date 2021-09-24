Насекомых назвали основной пищей для будущего человечества

Экологические проблемы, глобальное потепление и рост численности населения планеты приведут к тому, что основным источником белков для человека станут насекомые. Такие сценарии называют эксперты и представители пищевых компаний, пишет «Би-би-си».

Ожидается, что к 2050 году количество людей на планете достигнет 9,8 миллиардов человек, увеличившись на два миллиарда. При таком количестве спроса традиционному сельскому хозяйству будет тяжело обеспечивать необходимое количество продуктов. Профессор Робин Мэй, главный научный советник Агентства по пищевым стандартам Великобритании, отмечает, что стоимость производства белков насекомых небольшая, их также легко производить с низким содержанием жира и меньшим отрицательным эффектом для окружающей среды в сравнении с традиционным мясом млекопитающих. «Иногда они могут даже предоставлять ценные услуги по переработке, потребляя отходы в качестве основного корма, поэтому потенциальные преимущества для общества значительны», — говорит профессор.

Так, израильская компания Hargol FoodTech запустила производство желейных конфет из саранчи с добавлением ароматизаторов. Такой мармелад содержит высокую концентрацию белка, который схож с животным и необходим для человеческого рациона. По вкусу саранча может напоминать экзотический орех пекан, грибы, кофе и шоколад, заявил гендиректор компании Дрод Тамир. При этом сам мармелад может быть с апельсиновым и клубничным вкусами. По словам главы израильского предприятия, по сравнению с производством говядины та же саранча сокращает выбросы парниковых газов на 99 процентов, уменьшает использование воды и площади пахотных земель.

В ЕС саранча и мучные черви уже были признаны пригодными для употребления в пищу. Например, французская фирма Ynsect производит ряд протеиновых порошков из мучных червей, которые уже содержатся в некоторых марках энергетических батончиков, пасте и гамбургерах.

Однако возможное отрицательное воздействие продуктов из насекомых на человека еще плохо изучено. Исследователи пока не установили, какие аллергические реакции может вызвать белок насекомых и как он влияет на микроорганизмы внутри самого человека. Бриджит Бенелам, менеджер по связям с общественностью Британского фонда питания, уверена, что необходимы дополнительные исследования. Она напомнила, что поедание некоторых видов насекомых может быть опасным из-за содержащихся в них токсинов и пестицидов.

Также популярность в мире набирает и искусственное мясо, разнообразить свое меню таким продуктом готовы 37,2 процента россиян. Крупнейший производитель соевого мяса Impossible Foods впервые начал продавать наггетсы в американских ресторанах, а немецкая компания Formo привлекла 50 миллионов долларов на производство искусственных сыров.