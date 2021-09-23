Россияне рассказали о готовности перейти на искусственное мясо

Разнообразить меню искусственным мясом готовы 37,2 процента россиян, говорится исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen, передает РИА Новости.

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При этом 46,7 процента опрошенных заявили о неготовности отказаться от натурального мяса и перейти на альтернативное, спрос на которое растет в Евросоюзе и США. Около 16,1 процента участников опроса затруднились с ответом. Полностью убрать мясные продукты из рациона готовы 20,5 процента. Порядка 62,6 процента респондентов заявили, что смотрят на замену мяса как на эксперимент.

Около 11,7 процента сказали, что готовы ежедневно употреблять мясо на растительном белке при условии, что соотношение цены и качества останется прежним. Еще 5,2 процента ответили, что предпочитают это делать в редких случаях.

Ранее российские рестораны пожаловались на дефицит мяса на внутреннем рынке. К нехватке стейков привели рост экспорта мраморной говядины, недостаточная конкуренция среди местных производителей и ограничения на импорт из-за рубежа.

Эксперты прогнозируют, что к 2035 году 10 процентов всех потребляемых мясных, молочных продуктов, а также яиц и морепродуктов будут искусственными. К этому времени рынок альтернативных продуктов вырастет, как ожидается, с нынешних 15 миллионов тонн в год до 97 миллионов. Аналитики считают, что искусственная еда поможет в борьбе не только с изменением климата, но и с голодом.