В Кремле высказались о возможности новых санкций США против России

Песков заявил, что в Кремле не видят подтверждений Белого дома о возможности новых санкций

В Кремле не видят косвенных подтверждений Белого дома о возможности введения новых санкций, про которые писали зарубежные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы не знаем, утка ли это или чей-то слив целенаправленный. Поэтому я не стал бы на это реагировать. Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется», — пояснил Песков.

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Официальный представитель Кремля также заметил, что американская сторона пристрастилась к подобным санкционным упражнениям и ее предсказуемость в данном смысле оставляет желать лучшего.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что США и Европейский союз рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций.

6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники заявил, что США захотели ввести новый пакет санкций против России. Проект включает в себя «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Весной 2021 года Европарламент принял необязательную резолюцию, согласно которой эти меры примут в случае вторжения России на Украину.