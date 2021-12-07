Байден обсудит с европейскими коллегами итоги переговоров с Путиным

Президент США Джо Байден обсудит с европейскими коллегами итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 декабря.

Результаты российско-американских переговоров на высшем уровне будут обсуждаться с Великобританией и рядом союзников из числа европейских стран.

Как сообщает Bloomberg, в понедельник Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании в рамках подготовки к переговорам с Путиным. Ожидается, что в ближайшие дни он пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подробно рассказать о своем разговоре с Путиным.

Ранее Байден и Путин начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста. Разговор политиков проходит по специальной защищенной линии видеосвязи. В Кремле рассказали, что она была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз.

Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Путин и Байден трижды общались по телефону, а также провели встречу в Женеве 16 июня.