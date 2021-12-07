Путин и Собянин открыли десять станций Большой кольцевой линии

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеосвязи открыли участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро из десяти станций. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает РИА Новости

Пассажирское движение было открыто от станции «Мневники» до «Каховской». Семь из десяти станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров. БКЛ будет включать в себя 31 станцию.

Протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров, ее строительство планируется завершить в 2022 году.

Ранее сообщалось, что БКЛ в метро Москвы запустят уже в 2022 году, на год раньше установленного срока.

Станции Большой кольцевой линии метро будут находиться в шаговой доступности для 420 тысяч москвичей. У жителей столицы появятся альтернативные варианты маршрутов, и они ежедневно будут экономить в поездках около 40 процентов времени.