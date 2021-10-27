Назван срок запуска нового кольца в московском метро

Большую кольцевую линию (БКЛ) в метро Москвы запустят уже в 2022 году, на год раньше установленного срока, пишет РБК со ссылкой на представителя мэрии столицы. Десять новых станций на новом кольце откроют уже в 2021 году.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев назвал «беспрецедентным случаем» возможность запустить сразу десять станций одновременно. Всего на Большом кольце будет 31 станция. Линия соединит все радиальные ветки на расстоянии до десяти километров от уже существующего «коричневого» кольца.

Протяженность БКЛ составит 69 километров. Если проект реализуют по плану, то он поставит рекорд по длине среди кольцевых линий метрополитена мире. Сейчас первенство принадлежит Пекину — протяженность Второй кольцевой линии метро китайской столицы составляет 57 километров.

К Большому кольцу присоединят и новые ветки: Рублево-Архангельскую, Коммунарскую и строящуюся линию в районы Восточное и Западное Бирюлево и Щербинку. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), шесть пересадок на Московские центральные диаметры (МЦД) и 11 пересадок на железную дорогу.

В сентябре заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что запуск десяти новых станций Большого кольца в 2020 году сделает метро более доступным для жителей 11 районов столицы, в которых проживает 1,4 миллиона человек. Для 420 тысяч человек станции появятся в шаговой доступности от дома.