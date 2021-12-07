Экономист назвал причины вероятного отказа SWIFT от отключения России

Экономист Колганов заверил, что США и ЕС не смогут отключить Россию от SWIFT

Профессор, ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов в разговоре с «Лентой.ру» назвал причины, по которым США и Евросоюз не смогут отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Отключение от платежной системы SWIFT не может быть введено ни решением США, ни решением ЕС, так как платежная система регулируется международной организацией, отметил экономист. «Использование этой международной организации в политических целях нанесет довольно значительный ущерб репутации этой системы международных расчетов, поэтому я не уверен, что система SWIFT будет принимать решение о санкциях», — считает Колганов.

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При этом экономист напомнил, что подобный прецедент уже имел место — от системы SWIFT отключали Иран, однако выяснилось, что существует возможность обхода этой блокировки через другие каналы международных расчетов. «Хотя это, конечно, создает серьезные технические трудности», — заключил Колганов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США и ЕС рассматривают возможность ввести новые санкции против России, если она «нападет» на Украину. В числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, наиболее радикальным решением было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам, указало агентство.

