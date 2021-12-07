На Украине борщ подорожал почти в три раза

Борщ на Украине за год подорожал в 2,6 раза из-за нестабильной ситуации в украинском агросекторе. Об этом говорится в аналитическом отчете компании EastFruit.

По данным экспертов, оптовые цены на морковь оказались выше прошлогодних в два раза, лук подорожал в 2,5 раза, белокочанная капуста и свекла -— в три раза. Только картофель стал стоить меньше — средние оптовые цены оказались почти на треть ниже, чем год назад.

На подорожание основных ингредиентов борща повлияло снижение посевных площадей из-за неблагоприятных погодных условий.

Также упали вложения в выращивание овощей «борщевого набора» из-за сокращения прибыльности этих культур на фоне существенного роста цен на зерновые и масличные культуры. В отчете также отмечается, что уровень рисков в выращивании зерновых намного ниже, чем в выращивании овощей.

На это повлиял закон о купле и продаже сельхозземли. Аграрии были вынуждены скупать землю, направляя на это свободные ресурсы, которые могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство.

В начале ноября эксперты сообщили о росте «индекса борща» на Украине. Теперь приготовить традиционное блюдо стало дороже из-за роста цен на основные продукты в его составе. По сравнению с октябрем 2020 года индекс вырос на 5,5 процента.