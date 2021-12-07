В Британии рассказали о тысячах заразившихся омикрон-штаммом

Генетик Франсуа Баллу: в Британии омикрон-штаммом заражаются около тысячи человек в день

Каждый день омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании заражается около тысячи человек, что значительно превышает данные статистики. Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказал генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу.

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По словам ученого, число заболевших удваивается каждые три-четыре дня. «"Омикрон" составляет уже около одного процента всех случаев заражения коронавирусом в день, это примерно от 500 до тысячи случаев», — заявил Баллу.

Генетик отметил, что это не точная цифра, однако считает, что она «недалека от истины». Баллу возложил большие ожидания в борьбе с новым вариантом COVID-19 на вакцину. Он указал, что хотя она и не сильно препятствует распространению коронавируса, но бережет людей от возможного тяжелого течения болезни и последующих осложнений.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в Великобритании зарегистрировано 336 подтвержденных случаев заражения омикрон-штаммом.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой омикрон. Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый штамм был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.