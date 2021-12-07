Британия пообещала воздействовать на Россию в случае агрессии против Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал продолжить воздействие и давление на Россию всеми имеющимися экономическими и дипломатическими инструментами в случае любой агрессии против Киева. Об он заявил на переговорах с президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, а также премьер-министром Италии Марио Драги и врио канцлера Германии Ангелой Меркель, передает РИА Новости.
Лидеры пяти стран признали необходимость выступить единым фронтом «перед лицом российских угроз и враждебности». Они призвали к деэскалации и подтвердили приверженность территориальной целостности Украины.
«Премьер-министр заявил, что Великобритания продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения любой российской агрессии против Украины», — подчеркнул представитель Даунинг-стрит.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псакизаявила, что президент США Джо Байден намерен ясно объяснить российскому лидеру Владимиру Путину, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. Псаки добавила, что Байден планирует обсудить свои действия с союзниками. Она также подчеркнула, что США стремятся донести до России, что ситуацию с Украиной нужно решать методами дипломатии.