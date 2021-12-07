Десятки человек погибли при пожаре в африканской тюрьме

Десятки человек погибли и получили травмы в результате сильного пожара в тюрьме в столице Бурунди Гитеге. Об этом сообщает местное издание Iwacu в Twitter.

По информации издания, всего в африканской тюрьме содержали около тысячи заключенных. В результате пожара загорелись все ангары, кроме того, в котором располагались женщины. Жертвами происшествия стали как минимум 38 человек, 12 из которых погибли от удушья. Не менее 69 человек серьезно пострадали.

Правоохранительные органы перекрыли дороги к тюрьме. Отмечается, что сотрудники экстренных служб и врачи быстро прибыли на место происшествия, однако спешно покинули горящее здание. Причины пожара на данный момент устанавливаются.

В начале сентября сообщалось о сильном пожаре в одном из блоков тюрьмы Тангеранг на окраине столице Индонезии. Жертвами пожара стали 44 человека, что сделало его самым смертоносным в стране за последние годы. Пожар начался рано утром, когда большинство заключенных спали. Предполагается, что возгорание началось из-за неисправности проводки.