Ольга Бузова подарила Дане Милохину кроссовки за сотни тысяч рублей

Российская певица Ольга Бузова преподнесла на день рождения блогеру Дане Милохину кроссовки спортивной марки Nike за сотни тысяч рублей. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

Поп-исполнительница посетила вечеринку в честь 20-летия тиктокера, которая состоялась 6 декабря. Известно, что помимо Бузовой на мероприятии присутствовали фигуристка Евгения Медведева, российский певец Егор Крид, блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, певец Николай Басков, блогерша Ида Галич, певица Клава Кока и другие.

На размещенных в соцсети кадрах видно, что знаменитость подарила Милохину разноцветные кожаные кеды Air Jordan 1 Low OG SP из коллаборации бренда с популярным рэпером Трэвисом Скоттом. Стоимость упомянутой обуви на сайте интернет-магазина Farfetch варьируется от 155 до 312 тысяч рублей в зависимости от размера.

Даня Милохин родился в Оренбурге и в возрасте около трех лет вместе с братом Ильей оказался в детдоме. В 2019 году молодой человек зарегистрировал аккаунт в TikTok, благодаря чему приобрел известность. Позже он переехал в Москву и начал музыкальную карьеру.

В ноябре Ксения Бородина подарила матери часы Cartier за миллионы рублей. Телеведущая преподнесла родственнице подарок в честь 61-го дня рождения. Речь идет о часах Panthere из розового золота, стоимость которых составляет 2,1 миллиона рублей. Изделие с кварцевым циферблатом и механизмом украшено дорожкой из бриллиантов.