В Германии мужчина убил свою семью из-за поддельного сертификата о вакцинации

В Германии в городе Кенигс-Вустерхаузен 40-летний мужчина убил жену и троих детей в возрасте четырех, восьми и десяти лет, а затем покончил с собой. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Глава семейства опасался ареста после того, как работодатель супруги узнал о поддельном сертификате о вакцинации. Как сообщили судебные органы, пара также боялась, что у них могут отобрать детей.

Сообщается, что в доме было обнаружено огнестрельное оружие, которое, возможно, послужило орудием убийства. Однако уточняется, что ни у кого из взрослых членов семьи не было соответствующей лицензии на оружие.

Ранее стало известно, что находчивый житель итальянского города Биелла, захотевший обзавестись COVID-сертификатом без вакцинации, придумал хитрую уловку, чтобы избежать прививки, но потерпел неудачу. Мужчина купил силиконовый протез и попытался выдать его за свою руку, однако обмануть медиков ему не удалось.