В Chanel оправдались за необоснованно дорогой календарь

Президент модного дома Chanel Бруно Павловски оправдался за необоснованно дорогой адвент-календарь компании, который покупатели раскритиковали в социальных сетях. Его высказывания приводит WWD.

Речь идет о календаре, посвященном культовым духам Chanel №5, в котором спрятаны подарки на каждый день предрождественского периода. Всего в нем содержится 27 упаковок с различным содержимым. Среди них: наклейки, браслеты, елочные украшения, крем, магнит и пустой подарочный мешочек. Цена набора составила 825 долларов (61 тысячу рублей).

Известно, что найденные продукты разочаровали многочисленных покупателей. Так, блогерша @eliseharmon записала ролик, в котором раскритиковала марку за продажу календаря по завышенной стоимости. Видео стало вирусным и набрало больше 11 миллионов просмотров.

Представитель бренда ответил на пост девушки и заявил, что нельзя определять ценность товара только по его содержимому. По мнению Павловски, календарь представляет собой коллекционный предмет с оригинальным дизайном и эксклюзивным наполнением. Мужчина также отметил, что продукт был выпущен ограниченным тиражом.

«Мы думали, что доставим удовольствие постоянным покупателям, предлагая такой продукт. В будущем мы, безусловно, будем гораздо внимательнее. (...) В любом случае у нас нет цели вызывать разочарование или споры», — пояснил глава бренда. Кроме того, он подчеркнул, что при создании адвент-календаря были использованы только экологичные материалы.

Ранее в сентябре покупатели обругали дизайн новых брюках Balenciaga, увидев в нем оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil стоимостью 86 тысяч рублей. Вещь оформлена вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье. Отмечается, что такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы.