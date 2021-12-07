У принца Гарри наладились отношения с обиженным на него принцем Чарльзом

Отношения принцев Гарри и Чарльза, испортившиеся после переезда первого в США, немного наладились. Об этом сообщает New York Post.

Анонимный источник, близкий к королевской семье, рассказал изданию, что Чарльз и Гарри вновь общаются по телефону. «Но не думаю, что у них все прекрасно, — признал он. — Нельзя сказать, что они каждую неделю созваниваются для задушевных разговоров».

Источник New York Post утверждает, что Чарльз был обижен тем, что Гарри перебрался за границу. В 2021 году он встречался с сыном лишь один раз — в апреле, когда Гарри приезжал в Великобританию на похороны принца Филиппа. Чарльз до сих пор не видел Лилибет — дочь Гарри, которая родилась в июле.

В то же время эксперты по королевской семье, которых опросило издание Daily Mail, полагают, что отношения между Гарри и Чарльзом продолжают ухудшаться. Они связывают это со скандалом о торговле орденами Британской империи, в который был втянут Чарльз.

Советника Чарльза Майкла Фосетта подозревают в том, что он пообещал саудовскому предпринимателю Махфузу Марею Мубараку бен Махфузу помощь с получением британского паспорта в обмен на пожертвования. После того как предприниматель пожертвовал в фонды принца 1,5 миллиона фунтов стерлингов, его наградили орденом Британской империи.

Принц Гарри также встречался с Махфузом Мареем Мубараком бен Махфузом, после чего тот пожертвовал в его фонды десятки тысяч фунтов. Когда информация об этом попала в СМИ, Гарри заявил, что усомнился в мотивах предпринимателя и разорвал с ним отношения еще за год до его награждения.

Королевский биограф Анжела Левин видит в этом заявлении попытку свалить вину на Чарльза. «Гарри без конца атакует своего любящего отца, чтобы почувствовать себя сильнее», — предположила она. По мнению эксперта Ричарда Фитцуильямса, заявление Гарри по поводу скандала с орденами подпитывает слухи о прохладных отношениях между ним и Чарльзом.

Левин и Фитцуильямс упоминаются в расследовании компании Bot Sentinel как одни из наиболее активных ретрансляторов клеветы и теорий заговоров о принце Гарри и его супруге Меган Маркл, публикуемых в интернете. В частности, с подачи Левин в СМИ попала версия о том, что Гарри и Меган заплатили 1,5 миллиона долларов за размещение своей фотографии на обложке журнала Time. Фитцуильямс распространял анонимный твит, в котором годовалого сына Гарри и Меган сравнивали с Шлитци — цирковым карликом с очень маленьким мозгом, который появлялся в фильме 1932 года «Уроды».

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю, в 2019 году сложивший полномочия из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Второе место в очереди на британский престол занимает старший сын Чарльза принц Уильям. Его младший сын принц Гарри в 2020 году переехал в США.