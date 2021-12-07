Стало известно о состоянии раненной при стрельбе в МФЦ 10-летней девочки

Врачи рассказали, что раненная при стрельбе в МФЦ девочка пришла в себя после операции

Раненная при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы 10-летняя девочка пришла в себя после проведения простой операции. Об этом заявил главный врач Морозовской больницы Валерий Горев, передает РИА Новости.

Он отметил, что ребенок поступил в больницу с огнестрельным ранением шеи. Сейчас девочка находится в палате пробуждения, в скором времени ее переведут в общее отделение.

По мнению Горева, к концу недели девочку можно будет выписывать.

Ранее 7 декабря 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу. В результате от полученных ранений погибли двое человек, еще несколько, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Стрелявшего задержали полицейские. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Преступник после задержания вел себя неадекватно, агрессивно и оказывал активное сопротивление. Ему предстоит пройти психиатрическую и наркологическую экспертизу.