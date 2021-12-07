Источник опроверг наличие взрывчатки у задержанного за стрельбу в МФЦ Москвы

«Интерфакс»: в сумке стрелка, убившего двоих человек в МФЦ, не оказалось взрывчатки

Вопреки предварительным данным, взрывчатки у задержанного за стрельбу в МФЦ Москвы не оказалось. Наличие опасных предметов в сумке опроверг «Интерфаксу» информированный источник.

По данным издания, после сообщения об обнаружении на месте стрельбы сумки с проводами, которая предположительно принадлежит стрелку, на место происшествия прибыли саперы. После проверки выяснилось, что в сумке нет взрывчатых веществ.

Ранее 7 декабря 45-летний посетитель МФЦ на Рязанском проспекте открыл огонь из пистолета по посетителям и персоналу. В результате от полученных ранений погибли двое человек, еще несколько, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения. Стрелявшего задержали полицейские. Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве. Преступник после задержания вел себя неадекватно, агрессивно и оказывал активное сопротивление. Ему предстоит пройти психиатрическую и наркологическую экспертизу.