Стрелявшему в МФЦ Москвы назначат психолого-психиатрическую судебную экспертизу

Задержанному 45-летнему мужчине, открывшему стрельбу в МФЦ Москвы, будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, чтобы определить степень его вменяемости. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

Подозреваемого доставили на допрос к следователю. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как сообщалось ранее, мужчина начал стрелять в МФЦ «Рязанский», погибли два человека — сотрудник МФЦ и один из посетителей. Стрелка задержали. Давать показания он пока не может, так как находится в неадекватном состоянии.

Стрельбе предшествовал конфликт с охранником из-за медицинской маски.