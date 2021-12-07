В США рассказали о тайных китайских ракетах на торговых судах

Китай продолжает тайно разрабатывать контейнерные ракетные комплексы, которые могут перевозиться на судах торгового флота. Такие корабли могут получить доступ в любой международный порт, и это представляет большую угрозу для противников КНР. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на старшего научного сотрудника по военным вопросам в Азиатском регионе в Международном центре оценки и стратегии в США Рика Фишера.

В 2019 году Китай разработал специальный комплекс для крылатой ракеты YC-18C, который размещается в контейнере и может быть замаскирован под коммерческий груз. Подобными системами уже обладают США, Великобритания и Россия.

Фишер рассказал, что ракетные комплексы могут быть развернуты на любом судне, превращая многочисленные торговые корабли Китая в тайный военный флот, «чтобы совершать внезапные ракетные налеты на береговые укрепления для оказания помощи десантным или воздушно-десантным силам вторжения».

Контейнеры могут также находиться на складах в пределах досягаемости военных объектов, в кратчайшие сроки они могут быть приведены в боевую готовность. «Принятие на вооружение подобных ракет очень вписывается в нынешние стратегические предпочтения китайского руководства», — отметил военный эксперт.

По его словам, электромагнитно-импульсные боеголовки ракет смогут вывести из строя любую близлежащую базу подводных лодок с ядерными баллистическими ракетами. «Взрыв такой ракеты может вывести из строя электронику [на подводных лодках] и по всей базе без необходимости запускать ядерную ракету из Китая», — сказал он.

Ранее стало известно, что Китай намерен укрепить свои позиции в Атлантике и на африканском континенте. КНР уже построила военную базу в Джибути и планирует построить пункт материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии (НОАК) в Экваториальной Гвинее.

В ноябре в докладе Пентагона о военных возможностях Китая сообщалось, что Пекин планирует создать военные базы и другие объекты для развертывания своих войск в других странах, в том числе в Камбодже, Мьянме, Таиланде, Сингапуре, Индонезии, Пакистане, Шри-Ланке, Объединенных Арабских Эмиратах, Кении, на Сейшельских островах, в Танзании, Анголе и Таджикистане.