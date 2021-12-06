В США рассказали о новой китайской военной базе в Африке

WSJ: в разведке США доложили о намерении КНР построить военно-морскую базу в Африке

Американская разведслужба доложила о намерении КНР построить военно-морскую базу на атлантическом побережье Африки, чтобы перевооружать и переоборудовать корабли напротив Восточного побережья США. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

В разведке рассказали, что предполагаемая база будет располагаться в Экваториальной Гвинее. Активность Пекина на Атлантическом побережье вызвала у Вашингтона опасения. «Мы дали понять Экваториальной Гвинее, что определенные потенциальные шаги, связанные с китайской активностью, вызовут опасения в сфере национальной безопасности», — заявил один из чиновников в американской администрации.

Белый дом считает, что база будет размещена в городе Бата, где у Китая уже есть торговый порт. Также КНР уже построила военную базу в Джибути.

В октябре СМИ сообщили о намерении КНР финансировать строительство военных баз у границ Таджикистана с Афганистаном. Представитель парламента Таджикистана рассказал, что Душанбе и Пекин достигли договоренности о строительстве Китаем базы в горах Памир (в Горно-Бадахшанской автономной области, на границе с Афганистаном). Строительство базы оценивают в 9,4 миллиона долларов. По завершении строительства базу передадут МВД Таджикистана.