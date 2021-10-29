Китай отреагировал на обвинения в строительстве военных баз в Средней Азии

У Китая нет военных баз в странах Средней Азии. Об заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя публикации о строительстве баз в Таджикистане. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о сообщениях агентства Reuters, согласно которым Пекин собирается финансировать строительство военных баз у границ Таджикистана с Афганистаном. «Могу с уверенностью сказать вам о том, что Китай не располагает какой-либо военной базой в Средней Азии», — отметил Ван Вэньбинь.

При этом он не отреагировал на обвинения в строительстве баз, о чем и пишут иностранные издания. Ни Reuters, ни другие западные СМИ не утверждали, будто они уже есть в Средней Азии.

Представитель парламента Таджикистана рассказал Reuters, что Душанбе и Пекин достигли договоренности о строительстве Китаем базы в горах Памир (в Горно-Бадахшанской автономной области, на границе с Афганистаном). ТАСС отмечает, что, по данным других СМИ, строительство базы оценивают в 9,4 миллиона долларов. По завершении строительства база ее передадут МВД Таджикистана.