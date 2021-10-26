Китай призвал США снять санкции с «Талибана»

США и другим странам Запада стоит снять санкции, введенные против террористического движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане, и сотрудничать с ним. Такое заявление сделал глава МИД Китая Ван И на встрече в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, представителем новой афганской власти, пишет РИА Новости.

«Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что и Китаю, и западным странам стоит «прагматичным образом» сотрудничать с талибами, чтобы помочь Афганистану восстанавливаться.

Ван И заверил, что китайская сторона готова помогать Афганистану в экономическом развитии, «борьбе с терроризмом, гуманитарной сфере и сфере управления». Представитель КНР выразил надежду на то, что «Талибан» будет вести политику «открытости и солидарности» в отношении всех этнических групп страны, а также защитит права женщин и детей.

Ранее в октябре российский президент Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает планы убрать талибов из официального списка террористов. Однако, подчеркнул он, движение считается террористическим на уровне ООН. Путин заключил, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане.