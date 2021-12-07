Китаю предсказали мировое господство из-за омикрон-штамма

Китай может получить мировое господство в сфере глобальных поставок. Таможенное ведомство страны сообщило о резком росте импорта и экспорта, а экономисты предсказали положительный эффект для китайских товаров из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Данные опубликовал Bloomberg.

Согласно данным таможенной службы страны, объем экспорта вырос на 22 процента по сравнению с прошлым годом и составил почти 326 миллиардов долларов. Импорт вырос почти на 32 процента до 254 миллиардов долларов. При этом экономисты прогнозировали рост экспорта на 20,3 процента, а импорта — на 21,5 процента. Так, товарооборот в ноябре 2021 года рос быстрее, чем ожидалось, показав рекордные результаты. Такая ситуация возникла вследствие резко возросшего внешнего спроса на китайские товары на фоне приближения новогодних праздников. Также частично восстановилась работа предприятий на территории страны после остановок из-за нехватки электроэнергии.

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Крупнейшими импортерами китайских товаров в ноябре стали США, Европейский союз и государства юго-восточной Азии. При этом экспорт в США вырос на 28,3 процента, а импорт американских товаров в Китай увеличился на 36,9 процента. Мировой спрос на китайские товары остается высоким на протяжении всей пандемии. Если распространение омикрон-штамма коронавируса вызовет серьезные последствия, другие страны снова начнут вводить ограничения. Это, в свою очередь, положительно скажется на экспорте товаров из Китая, отмечают опрошенные агентством экономисты. В частности, востребованными окажутся средства индивидуальной защиты и устройства, необходимые для работы из дома.

«Экспорт увеличился в ноябре, это говорит о том, что внешний спрос по-прежнему остается достаточно стабильным», — отметила экономист французской финансовой корпорации Société Générale Group в Гонконге Мишель Лам. По ее словам, неожиданный рост импорта был вызван восстановлением объемов поставок сырья для производства товаров, также увеличились инвестиции в инфраструктуру предприятий, которые стимулировали местные органы власти.

Кроме сферы товарооборота, Китай претендует на лидерство в сфере зеленой энергетики и создания возобновляемых источников энергии (ВЭИ). Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что в 2021 году КНР стала мировым лидером по внедрению ВЭИ, а к 2026 году страна достигнет 1200 гигаватт ветровой и солнечной мощности. Кроме Китая, основными драйверами роста зеленой энергетики станут страны Европы, а также США и Индия.