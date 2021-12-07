Криминальный авторитет Денисенко умер от коронавируса

Криминальный авторитет Александр Денисенко по прозвищу Денис умер в Уфе после нескольких месяцев затяжной болезни коронавирусом. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщает UFA1.ru.

По данным издания, Денисенко последние месяцы жизни судился с Минздравом, чтобы получить жизненно необходимые лекарства. Незадолго до этого ему пересадили почку. После трансплантации ему понадобились некоторые лекарства, и в октябре 2021 года он через прокуратуру обратился в суд с требованием бесплатно обеспечивать его зарубежными медпрепаратами.

Денисенко выписали отечественные препараты — такие же предоставляются всем пациентам на общих основаниях. Но авторитет просил предоставить ему импортные лекарства. В Минздраве Башкирии не могли в одностороннем порядке заменить лекарственные средства, так как это прерогатива федерального ведомства. В ноябре Кировский суд постановил обеспечить Денисенко запрашиваемыми лекарствами. К осложнениям после трансплантации добавился коронавирус, организм криминального авторитета не выдержал.

Один из самых значимых представителей уфимской криминальной элиты Александр Денисенко родился в 1962 году. Он был коронован в возрасте 35 лет «смотрящим» по Уфе Игорем Молодцовым и Захарием Калашовым (Шакро Молодый). Он отошел от криминальных дел несколько лет назад.

